Nave: precipita in in pozzo, nulla da fare per un 58enne.

Nulla da fare per un 58enne a Nave

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso ieri (martedì 4 marzo 2025) poco dopo le 11.30 in via Faldenno a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo all'interno di uno scolmatore d'acqua. La scoperta è stata fatta dalla vicina di casa del 58enne. Ad intervenire sul posto un'automedica e un'ambulanza e i Vigili del fuoco di Brescia: per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare.

La vittima

La vittima è Renzo De Giacomi molto conosciuto in paese. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, pare però che nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025 stesse rincasando quando, per cause ancora da verificare nel dettaglio, pare abbia confuso il suo cancello con quello del pozzo. Non si sa ancora se il decesso sia stato causato da un malore o dalla caduta accidentale.

Ancora non si conosce la data dei funerali, una volta effettuata l'autopsia la salma verrà riconsegnata ai familiari e solo allora potrà essere fissata la data dell'ultimo saluto.