Nave piange Pietro, da tutti conosciuto come "Pieroelbechér".

Addio a Pietro, Nave in lutto

Addio a Pietro Trainini: si è spento nei giorni scorsi all'età di 80 anni lasciando un profondo vuoto nella comunità. Con lui se ne va infatti un pezzo di storia di Cortine e di Conicchio. Di professione macellaio, era da tutti conosciuto come Pieroelbechér. In moolti ricordano quando, nel 1985 anno della grande nevicata, decise di ampliare la sua macelleria trasferendola nei locali siti all'incrocio principale della frazione di Cortine. Una realtà che, nel tempo, era diventata anche un punto di ritrovo importante.

L'ultimo saluto

I funerali sono in programma per oggi (giovedì 10 aprile 2025) alle 14 nella Parrocchia di San Marco in Cortine di Nave, con partenza dalla casa funeraria La Cattolica in via Don Filippo Bassi 19 a Nave (centro San Marco). A seguire il corteo funebre si dirigerà verso il cimitero locale.