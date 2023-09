Nave: nuove opere per ridisegnare la viabilità.

Nuove opere a Nave per la viabilità

Tra le nuove opere in calendario che andranno, di fatto, a modificare la viabilità all'interno del comune quelle legate alla realizzazione del nuovo ponte su via San Giuseppe. Si tratta di un importante collegamento tra la ex provinciale e la zona agricola della Prada. Altra opera di grande importanza la rotonda lungo la 237 del Caffaro all'intersezione tra via san Marco e via San Giuseppe. L'auspicio è quello di terminare i lavori prima di Natale. Lavori che non stravolgeranno in maniera troppo radicale il traffico.

Le opere che verranno inaugurate a breve

É prevista per sabato 30 settembre 2023 l'inaugurazione del nuovo ponte che è stato riaperto alla circolazione e quindi reso di nuovo fruibile venerdì 15 settembre 2023. Taglio del nastro nella stessa giornata anche per la sede degli alpini di Cortine. Il costo totale delle opere per la realizzazione del ponte è stato pari a 470mila euro, di questi 400mila erogati dalla Regione, 70mila derivano invece da un contributo statale. La nuova infrastruttura è "più resistente": se infatti prima il ponte poteva sopportare il passaggio di mezzi fino a sette tonnellate ora ne può sostenere fino a 40.