Nave in lutto per la scomparsa dell'avvocato Ugo Negroni

La comunità di Nave piange la scomparsa dell'avvocato Ugo Negroni.

Si è spento ieri (lunedì 3 gennaio) all'età di 91 anni. Era stato sindaco di Nave dal 1960 al 1970, grande la sua passione per la storia locale. Dalla sua pagina Facebook il primo cittadino di Nave Matteo Franzoni unitamente all'Amministrazione comunale hanno lasciato alcune parole di vicinanza:

Il Sindaco Matteo Franzoni e l'Amministrazione Comunale di Nave esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa dell'Avv. Ugo Negroni, già stimato Sindaco del Comune di Nave dal 1960 al 1970. Il caro Ugo riposa presso l'obitorio degli Spedali Civili di Brescia fino alle 11.30 di martedì 4 gennaio, poi verrà trasferito presso la Sala Consigliare del Municipio di Nave, in Via Paolo Sesto numero 17, che sarà aperta dalle ore 14 di martedì 4 gennaio fino alle ore 18 e dalle 8 di mercoledì 5 gennaio fino alle 13.45. L'accesso alla sala consigliare sarà consentito nel rispetto delle prescrizioni allegate. Il funerale avrà luogo in Nave mercoledì 5 gennaio alle ore 14 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Immacolata.