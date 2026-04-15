Nave: cocaina nascosta nella siepe, in manette un 49enne.

In manette un 49enne a Nave

Sono scattate le manette ai polsi di un tunisino 49enne, regolare sul territorio nazionale e con precedenti per spaccio di droga. L’uomo si stava aggirando nei pressi di alcune aiuole del parco pubblico quando è stato scoperto dai carabinieri. L’uomo è stato fermato nei pressi della sua vettura: con lui una dose di cocaina mentre altre dosi sono state trovate nella siepe a poca distanza, per un totale di circa 11 grammi di sostanza.

Scatta l’arresto

A bordo dell’auto i carabinieri della stazione di Nave hanno trovato anche materiale per il confezionamento ed una mazza da baseball, il tutto sottoposto a sequestro. Dopo la convalida dell’arresto, per il 49enne è scattato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.