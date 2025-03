Nave: arriva l'"ok" per la realizzazione di un porticato per gli alpini.

Approvata in Consiglio comunale la modifica che consente agli alpini di Nave di realizzare un piccolo porticato di 16 metri quadrati fuori dalla sede di via Capra, non distante dal centro sportivo del paese.

In particolare lo spazio esterno sarà realizzato nella parte rivolta ad est e consentirà alle penne nere di usufruire degli spazi esterni, ma non solo. Alpini e simpatizzanti avranno anche modo di collocare un tavolo dove ospitare pranzi e feste nel periodo primaverile/estivo.