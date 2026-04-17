Sono stati in tutto sei i tecnici del soccorso alpino impegnati nelle operazioni

Nave: anziano si sente male a 400 metri di quota, l’intervento del Cnsas.

L’intervento del Cnsas a Nave

L’allarme è scattato ieri (giovedì 16 aprile 2026) a Nave in località Listrea, a circa 400 metri di quota: il Cnsas, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è intervenuto per soccorrere un uomo di 82 anni che si è sentito male durante un’escursione.

Attivata la macchina dei soccorsi

Sono stati in tutto sei i tecnici del soccorso alpino impegnati nelle operazioni: la prima squadra ha raggiunto l’uomo valutandone le condizioni sanitarie, successivamente è stato trasportato a valle con barella portantina per circa mezz’ora fino al punto in cui si trovava l’ambulanza del Cosp di Bovezzo. L’intervento è terminato in serata.