Nave, al via da lunedì gli interventi di riqualificazione per la rete fognaria

Nave, al via da lunedì 7 aprile 2025 gli interventi di riqualificazione per la rete fognaria.

Rete fognaria, gli interventi a Nave

Gli interventi in questione vengono eseguito da A2A Ciclo Idrico in collaborazione con il comune di Nave. Si tratta di un intervento di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture in Via Pieve Vecchia, per estendere la rete fognaria ad una zona non servita e garantire il servizio a una nuova lottizzazione urbanistica.

I lavori

I lavori interesseranno un tratto di circa 200 metri e prevedono l’allargamento della sede stradale e la posa dei nuovi sottoservizi: rete acquedotto, fognatura nera e bianca, oltre alla posa di cavidotti funzionali alla nuova illuminazione pubblica che sarà realizzata dal Comune di Nave.

La viabilità

Durante i lavori sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo. Saranno sempre garantiti gli ingressi pedonali e, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere, gli accessi carrai. È garantito in ogni momento l’accesso ai mezzi di emergenza. L’intervento, fortemente voluto e sostenuto dall’Amministrazione comunale di Nave, si concluderà entro il 30 settembre 2025 e rientra nell’impegno di A2A Ciclo Idrico per un servizio sempre più efficiente e sostenibile, capace di accompagnare lo sviluppo del territorio con infrastrutture moderne e resilienti.