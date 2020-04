L’operazione dei carabinieri di Chiari.

Nascondeva la droga in camera: condannato un 28enne

I carabinieri della stazione di Chiari, agli ordini del comandante Davide D’Aquila, hanno seguito gli spostamenti di un giovane. Il ragazzo era in giro per la città nonostante le misure restrittive per il Coronavirus. Il ragazzo non aveva precedenti, ma quei movimenti erano sospetti. E, infatti, durante la perquisizione in casa, nella sua camera hanno trovato tanti grammi di marijuana, di hashish, di oppio e una dose di cocaina. Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice di Brescia lo ha condannato a 1 anno. Pena sospesa.

Ulteriori dettagli sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 17 aprile.

