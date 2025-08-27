tre nei guai

É scattata una denuncia nei confronti di un soggetto per ricettazione e altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia in quanto tossicodipendenti

Nascondeva in casa droga e beni rubati: la scoperta della Locale di Rezzato.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Rezzato nell'ambito dei controlli del territorio finalizzati a reprimere il traffico di sostanza stupefacente, ad effettuare una perquisizione all'interno dell'appartamento di un soggetto anche tramite i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire per abbattere la serranda di un box auto dal momento che il soggetto in questione non ha voluto consegnare loro le chiavi per l'apertura.

A seguito della perquisizione è stata rinvenuta droga che poi è stata prontamente sequestrata. All'interno dell'abitazione è stato inoltre rinvenuto un monopattino elettrico la quale provenienza non risulta essere chiara così come alcuni documenti di un veicolo risultante frutto di un furto. Per tale motivo i beni sono stati sequestrati nell'attesa di rintracciare i proprietari per la riconsegna.

