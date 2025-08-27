tre nei guai

Nascondeva in casa droga e beni rubati: la scoperta della Locale di Rezzato

É scattata una denuncia nei confronti di un soggetto per ricettazione e altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia  in quanto tossicodipendenti

Brescia
La scoperta della Locale di Rezzato

Sono stati gli agenti della polizia locale di Rezzato  nell'ambito dei controlli del territorio finalizzati a reprimere il traffico di sostanza stupefacente, ad effettuare una perquisizione all'interno dell'appartamento di un soggetto anche tramite i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire per abbattere la serranda di un box auto dal momento che il soggetto in questione non ha voluto consegnare loro le chiavi per l'apertura.

Nascondeva in casa droga e beni rubati

A seguito della perquisizione è stata rinvenuta droga che poi è stata prontamente sequestrata. All'interno dell'abitazione è stato  inoltre rinvenuto un monopattino elettrico la quale provenienza non risulta essere chiara così come alcuni documenti di un veicolo risultante frutto di un furto. Per tale motivo i beni sono stati sequestrati nell'attesa di rintracciare i proprietari per la riconsegna.

É scattata una denuncia nei confronti di un soggetto per ricettazione e altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia  in quanto tossicodipendenti.

