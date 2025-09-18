Il ladro è stato raggiunto e bloccato mentre era ancora intento a rovistare nel negozio

Nasconde scarpe e borse da donna in tre grosse buste: ladro beccato in un negozio di Manerbio.

Con precedenti e già noto

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre 2025 i carabinieri della stazione di Manerbio hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino straniero da tempo residente nel comune bresciano, per tentato furto in un negozio del centro abitato. Il ladro, un uomo di 50 anni di origini marocchine e con precedenti penali già noto alle forze di polizia per delitti commessi contro il patrimonio, era stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Verolanuova, tramite il Nue 112.

I fatti

Ma procediamo con ordine: a lanciare l’allarme il proprietario del negozio di scarpe verso le 01.50 dopo aver notato dalle immagini fornite dalle telecamere della videosorveglianza interna all’attività il soggetto nel mentre stava mettendo a soqquadro gli scaffali e riponendo scarpe e borse da donna in tre grosse buste per essere poi asportate. Senza perdere tempo, il proprietario del negozio aveva raggiunto i locali della propria attività ed aveva notato a distanza che una porta del locale era stata forzata, allertato l’equipaggio della pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Manerbio, impegnato nel controllo del centro abitato, è stato tempestivamente inviato dalla Centrale Operativa nel luogo segnalato. Qui il 50enne è stato raggiunto e bloccato mentre era ancora intento a rovistare all’interno.

Nasconde scarpe e borse: scatta l’arresto

Il 50enne è stato quindi accompagnato in caserma e identificato: sono stati a lui sequestrati arnesi da scasso che erano stati usati per forzare l’accesso del negozio oltre ad una chiave inglese e ad un seghetto. Al termine dell’identificazione, il 50 enne è stato arrestato e accompagnato dai Carabinieri di pattuglia presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza convalida fissata nella tarda mattinata di oggi giovedì 18 settembre 2025. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto che ha sporto denuncia.

All’esito dell’udienza tenutasi in tarda mattinata, l’arresto è stato convalidato ed il cittadino marocchino è stato messo in libertà senza l’applicazione di misure.

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.