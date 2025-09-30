Nasconde la droga…nelle calze: scatta l’arresto per un 46enne.

Nelle calze…ecco dove nasconde la droga

Ad insospettire i carabinieri, i comportamenti tenuti da un cittadino marocchino 46enne: l’uomo è stato infatti notato nel mentre si sbarazzava di un calzino contenente 10 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina.

La scoperta nella tarda serata di domenica 28 settembre 2025 a Isorella: a seguito delle perquisizioni domiciliari sono state poi rinvenute altre 16 dosi per un totale di 18 grammi di cocaina. Ma non solo: insieme alla sostanza ad essere trovati anche 4.450 euro frutto dell’attività di spaccio.

Reclusione e multa

L’uomo, a seguito di quanto emerso dalle indagini, è stato arrestato: ha trascorso la notte ai domiciliari. Oggi (martedì 30 settembre 2025) è stato celebrato il rito direttissimo al termine del quale è stato convalidato l’arresto e disposta l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria: all’ arrestato 10 mesi di reclusione ed il pagamento di 1200 euro di multa.