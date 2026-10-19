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Nasconde la droga nell’auto: arrestato un uomo a Rezzato.

A Rezzato

Il soggetto in questione è stato fermato nei giorni scorsi in via Gardesana a Rezzato, l’uomo proveniva da Mazzano. Ad insospettire gli agenti l’atteggiamento poco collaborativo del conducente che ha portato gli operatori ad procedere alla perquisizione del veicolo.

Nasconde la droga nell’auto

All’interno dell’auto è stata trovata droga del tipo Mdpv destinata alla cessione a terzi, materiale per i confezionamento oltre ad un coltello. Le indagini successive hanno evidenziato come il veicolo risultasse di fatto rubato e tra quelli da ricercare. L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato arrestato.