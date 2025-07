Nasconde 42 flaconi di Autan sotto un costume da donna: denunciato 39enne

il caso

L’uomo è stato beccato a rubare in un supermercato di Castrezzato

Aveva trasformato un costume intero da donna in un’insolita «borsa della spesa» fai-da-te, ma il suo travestimento non è bastato a sfuggire ai controlli del supermercato. Protagonista un 39enne di origine rumena, domiciliato a Monza ma senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, che lunedì è stato sorpreso a rubare presso il supermercato Famila.

Nasconde 42 flaconi di Autan sotto un costume da donna

È successo lunedì pomeriggio al Famila di Castrezzato, dove l’uomo è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi con 42 flaconi di Autan, per un valore complessivo di 369,90 euro, nascosti sotto i vestiti. In particolare, aveva indossato un costume intero da donna, appositamente modificato con delle aperture per infilare la merce rubata. Una scorta anti-zanzare «da record», che però non ha superato la prova della discrezione.

Il suo atteggiamento sospetto tra gli scaffali non è passato inosservato al vicedirettore del punto vendita, che lo ha riconosciuto e ha subito allertato i carabinieri della stazione locale. I militari, giunti sul posto, lo hanno fermato e perquisito, scoprendo l’ingegnoso – ma maldestro – stratagemma. La merce è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. Per l’uomo, invece, è scattata una denuncia a piede libero per tentato furto.