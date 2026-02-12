Nasconde 17 dosi di cocaina in un porta caramelle: arrestato un 40enne albanese K.I., regolare in Italia, è ai domiciliari.

A Rovato: arrestato un 40enne albanese

Nel corso di un controllo effettuato a mezzogiorno di martedì 10 febbraio 2026 nelle zone residenziali di Rovato, una pattuglia ha individuato un soggetto già conosciuto nel mentre si aggirava spingendo due bici tra le vie.

La scoperta

Alla vista della Locale si è mostrato particolarmente nervoso: nella mano nascondeva un porta caramelle del quale cercava di liberarsi ma grazie al tempestivo intervento di un agente che lo ha bloccato è stato possibile scoprirvi all’interno 17 dosi di cocaina. Ai polsi dell’ uomo, con condanne per detenzione e traffico di stupefacenti , sono scattate le manette.