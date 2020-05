Nascere ai tempi del Coronavirus: Adam ha conosciuto la zia dopo un mese

di Federica Gisonna

E’ diverso anche nascere al tempo del Coronavirus. Vieni al mondo e non ti ritrovi circondato da nonni, zii, parenti e amici. Al massimo, nei casi più fortunati, oltre alla mamma c’è anche il papà.

Nascere ai tempi del Coronavirus

Per Adam, di Pontoglio, è stato così. La zia, che tanto lo stava aspettando, l’ha potuta conoscere solo lunedì, con l’inizio della Fase 2. Non dopo qualche giorno dal parto, ma solo il 4 maggio. Un mese dopo. Per le nonne invece bisognerà ancora attendere: una lavora in Casa di riposo ed ancora non è prudente organizzare un incontro ravvicinato mentre l’altra, che vive all’Estero, è rimasta bloccata a causa dalla pandemia e non ha potuto raggiungere l’Italia come aveva fatto in passato in occasione di un lieto evento. In questo momento storico è davvero tutto cambiato e niente è come lo abbiamo sempre vissuto.

“Stasera finalmente porterò il mio bimbo da mia sorella – ha raccontato emozionata Moria Vescovi – Adesso, mentre parlo, siamo usciti per la prima volta a fare un giro qui vicino all’isolato. Sono piccole cose, ma mi emozionano. Mi fanno sperare che le cose andranno meglio e che la vita va avanti”.

Il piccolo Adam ha visto la luce il 3 aprile all’ospedale di Chiari. La mamma non era sola, papà Nizar gli ha stretto la mano. Poi, il personale di ostetricia e ginecologia gli ha messo il pannolino con l’arcobaleno esattamente come ha voluto la sua sorellina Eva, di 8 anni. A casa, insieme a lei, ad attenderlo c’era anche Bryan, il fratello di 16 anni. Di certo non è mancato l’amore, anzi, ce n’era per tutti, ma la situazione è stata sicuramente particolare.

La testimonianza

“E’ stata una gravidanza inaspettata ed ero già un po’ spaventata, dopo anni da dipendente mi sono da poco messa in proprio e sicuramente non era il momento ideale, ma la gioia è stata enorme – ha raccontato Moria – Fatto sta che già nel sentire parlare del virus, la paura è aumentata. Ti chiedi come farai, se sarai sola, se è sicuro andare. In realtà avevo anche pensato di partorire in casa, ma poi è stato tutto più veloce del previsto”.

Quando il piccolo è tornato a casa è mancato un aiuto. La pontogliese è titolare di una agenzia di pompe funebri, dunque proprio in questo periodo il lavoro è stato enorme.

“Sarebbe dovuta arrivare mia suocera, mi avrebbe dato una grossa mano – ha sottolineato Moira – Ma la pandemia non l’ha permesso. Il suo aiuto in questi mesi sarebbe stato prezioso. E’ un periodo complesso, io cerco di stare attentissima anche al lavoro. Quando torno a casa ci sono i miei figli e mio marito e non vorrei mai che prendessero qualcosa. E’ una situazione strana, devo mantenere un distacco che non mi appartiene, assimili il dolore dei parenti dei defunti, ma per le norme di sicurezza non puoi dimostrare vicinanza come vorresti. Ho lavorato fino al giorno del parto e sono tornata in ufficio poco dopo, certamente non mi posso fermare, ma la mia famiglia lo capisce”.

Adam è un bimbo forte, sano: “E’ un guerriero – ha concluso – E’ la speranza in mezzo alla tempesta, alla desolazione della malattia e la morte. Vorrei condividere la gioia della sua nascita con il mondo intero. Le cose belle vanno condivise. Invece, in questo momento siamo costretti ad affidarci a una videochiamata e ai filmati registrati. Faccio così con le nonne che vuoi per lontananza o per sicurezza, come mia mamma stessa insiste che sia, non possono ancora vederlo. Già vedere mia sorella è una gioia enorme, ma sono sicura che a tempo debito tutti potranno condividere con noi questo momento”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE