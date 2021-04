Si è costituito ufficialmente a Rovato il circolo di Fratelli d’Italia. L’annuncio ufficiale è arrivato mercoledì, nero su bianco, in una comunicazione sottoscritta dal coordinatore provinciale, nonché senatore e sindaco di Orzinuovi, Gianpietro Maffoni e dal responsabile dei circoli territoriali Simone Zanetti.

Nasce a Rovato il circolo di Fratelli d’Italia

Alla guida del circolo rovatese c’è Carlo Alberto Capoferri, consigliere comunale nonché capogruppo di Fratelli d’Italia in maggioranza, ma non appena la pandemia lo consentirà verrà convocata l’assemblea degli iscritti al fine di eleggere il presidente. “Ci siamo presentati durante l’ultima tornata elettorale e abbiamo ottenuto un buon risultato (ha raggiunto il 7.24% ndr) – ha sottolineato Capoferri – Io sono stato eletto in Consiglio comunale, sono capogruppo di maggioranza e recentemente ho ricevuto dal sindaco Tiziano Belotti le deleghe alle Attività produttive e Lavori pubblici”.

Il partito si radica in Franciacorta

Capoferri ha ricordato che in Amministrazione c’è un’altra esponente di Fratelli d’Italia, ossia Valentina Bergo, assessore comunale all’Istruzione, Cultura, Scuola, Biblioteca e archivio storico comunale, Sport e Tempo libero. Per il consigliere l’apertura del circolo è un ulteriore tassello che si aggiunge ai traguardi raggiunti dal movimento sul territorio rovatese, anche se la crescita si estende a tutta la Franciacorta (solo pochi giorni fa a Calino il partito ha inaugurato una sede). “Non appena sarà possibile, promuoveremo attività, gazebo ed eventi”, ha concluso.