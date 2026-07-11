Un sogno che diventa realtà. La 19enne rovatese Sabrina Mugnai ha pubblicato il suo primo singolo come cantante, subito balzato in classifica nella Top 50 dei brani più venduti su ITunes, superando le hit di celebri artisti internazionali.

“Na na na””, il primo singolo della rovatese Sabrina Mugnai è già un successo

“Na na na”, questo il titolo della canzone scritta, arrangiata e prodotta per Dream On Records da Riccardo Lasero (figura arriva da molti anni nel panorama musicale italiano che ha collaborato con artisti e professionisti come Cristina D’Avena, Franco Tozzi, Piero Cassano ex Matia Bazar ed Elisabetta Viviani), ha tutte le caratteristiche per diventare un tormentone estivo: una melodia piacevole e accattivante che resta in testa, un ritmo vivace con sfumature dance e un invito a lasciarsi andare, a vivere il momento guardando con ottimismo verso nuove possibilità.

“La passione per la musica c’è sempre stata, da piccola cantavo in casa con mia mamma e alle medie ho frequentato un corso di canto corale – ha spiegato la giovane artista, che studia Lettere Moderne all’Università Cattolica di Brescia – Più di un anno fa ho scritto una canzone, un po’ per gioco: tramite un amico, Roby Modesto Maria Contarino, che ringrazio per avere creduto in me, l’ho proposta a Lasero, a lui è piaciuta e abbiamo deciso di iniziare a lavorare insieme. Visto il periodo, mi ha suggerito di lanciare prima una canzone leggera, adatta all’estate: quando ho sentito “Na na na” mi è piaciuta subito per la melodia e il messaggio, l’abbiamo registrata a Milano da BIGstudio di Alessio Saglia. E’ successo tutto molto velocemente: martedì l’abbiamo pubblicata (attualmente è possibile ascoltarla su Spotify, Amazon Music e ITunes, a breve sarà disponibile anche su TouTube) e mercoledì era già in classifica. Sono contentissima, non me l’aspettavo, per me è un risultato importante, un buon inizio per questo progetto che voglio assolutamente portare avanti. A settembre invece uscirà la canzone che ho scritto io”. GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Nasce una nuova stella

Sabrina ascolta tanta musica, con una predilezione per il pop: tra le artiste italiane la sua preferita, nonché fonte di ispirazione, è Annalisa, mentre nel panorama internazionale apprezza in particolare Olivia Rodrigo. Ma oltre a impegnarsi con profitto nello studio e nel canto, la 19enne sta muovendo i primi passi anche nel mondo della moda, con sfilate e shooting che le sono valsi pubblicazioni su alcune prestigiose riviste di settore e la partecipazione ad alcuni concorsi (ha vinto la fascia di Miss Teenager a Miss e Mister Model Star 2023, il titolo di Miss Fotogenia Lombardia nel concorso Stella della Moda 2024 e la fascia “Venere” a Fotomodelli dell’Anno 2024). Senza tralasciare la gratificante esperienza teatrale con la compagnia Fabulae Inversae, che le ha permesso di interpretare il personaggio di Alcmena nello spettacolo “Anfitrione” presentato a fine maggio al Teatro Cristo Re; diverse anche le produzioni cinematografiche alle quali ha partecipato. “Quando prendo un impegno, lo porto fino in fondo”, ha sottolineato, mostrando determinazione e forza di volontà: caratteristiche che possono davvero farla arrivare lontano e Rovato fa il tifo per lei!