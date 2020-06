Mancato rispetto delle norme anti-Covid per il locale di via Cavour

Musik cafe altri cinque giorni con le serrande abbassate

A mettere i sigilli al locale giovedì mattina sono stati gli agenti della Polizia Locale di Leno sotto il comando del commissario Capo Nicola Caraffini che hanno eseguito la misura chiesta dalla Prefettura di Brescia per le violazioni delle norme anti covid.

La vicenda

Una chiusura che va ad aggiungersi a quella già ordinata allo stesso locale quindici giorni fa dopo che sempre gli agenti della Locale erano intervenuti un venerdì sera per gli assembramenti fuori dal bar.

Tantissimi i ragazzi con i bicchieri in mano che dalle prime ore della sera e fino a notte inoltrata hanno sostato fuori dal bar.

Attimi immortalati anche dalle telecamere che non hanno lasciato dubbi sul non rispetto della normativa: per il gestore è scattata una sanzione da 400 euro e la chiusura del locale per 5 giorni, in attesa del parere della Prefettura che una volta arrivato ha disposto la chiusura per altri cinque giorni.

Un problema quello della convivenza tra movida del fine settimana e norme anti covid che ha avuto nel mirino anche un altro bar del centro, poco distante da via Cavour e gestito dallo stesso proprietario.

Lo scorso sabato sono stati i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova a intervenire disponendo la chiusura anche di questo secondo bar in piazza Cesare Battisti per il mancato rispetto delle norme tra i tavolini esterni al locale. Anche in questo caso l’esercizio è stato chiuso cinque giorni ed è scattata la sanzione. Misura che è stata rinnovata poi per altri cinque giorni.