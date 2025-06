Sei estati di musica, street food e comunità. La Darsena Pop spegne sei candeline e lo fa con un grande evento celebrativo, in programma giovedì 26 giugno al Parco Metelli, a Palazzolo sull'Oglio. Una serata all’insegna della musica dal vivo e dello spirito inclusivo che ha reso questo format un punto di riferimento culturale e sociale per l’intera provincia.

Musica live, street food, socialità per i 6 anni della Darsena pop

Organizzata da Eatinero, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la festa sarà un omaggio collettivo alla storia di un progetto nato dal basso, capace di animare il territorio e creare connessioni reali tra persone diverse. Un compleanno che guarda al passato, ma soprattutto al futuro. Fulcro della serata sarà una jam session "di compleanno", con la partecipazione di numerosi musicisti che in questi anni hanno calcato il palco della Darsena Pop: a guidare l’improvvisazione musicale saranno Oz, Matteo Breoni e Carlo Poddighe, affiancati da una line-up ricchissima che comprende, tra gli altri, Pietro Maria, Cek Franceschetti, Greta Bulgari, Veronica Dolzanelli, Tijuana Horror Club, Mens Morbida e Ramita. Voci e suoni che hanno contribuito a definire l’identità stessa della Darsena Pop.

Non solo musica. Come da tradizione, l’evento proporrà un’ampia offerta di street food, birre artigianali e cocktail creativi, per una serata all’insegna della convivialità e del divertimento all’aria aperta.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, una doppia ricorrenza: il 40° compleanno di Paola Merigo, ideatrice del progetto e anima di Darsena Pop. Una coincidenza simbolica che unisce in un’unica celebrazione pubblico e organizzatori, legati da sei anni di entusiasmo e partecipazione.

L’ingresso è gratuito e l’atmosfera, promettono gli organizzatori, sarà quella di sempre: libera, colorata e coinvolgente. Il dress code? “Estate, libertà e voglia di ballare”. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. Per seguire aggiornamenti in tempo reale e condividere contenuti, l’hashtag ufficiale è #darsenapop2025, attivo sui profili social @eatinero.it e @darsenapop.