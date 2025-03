"Murales della Legalità": l'inaugurazione alla presenza del Ministro Valditara.

A Remedello inaugurato il Murales della Legalità

In occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, avvenuta nel 1861, questa mattina (lunedì 17 marzo 2025) il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presenziato a all'inaugurazione del "Murales della Legalità", un'opera artistica che ritrae i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli indiscussi della lotta alla mafia. L'opera si trova sui muri della scuola primaria e secondaria di primo grado di Remedello in via Cappellazzi.

L'evento si è svolto alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui i delegati della Provincia di Brescia e molti sindaci dei comuni limitrofi, sia bresciani che mantovani. Un'importante testimonianza dell'impegno delle amministrazioni locali nella diffusione dei valori della legalità e della giustizia.

Nel suo intervento, il Ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di agire sempre in buona fede, contrapposta a qualsiasi forma di inganno o disonestà. Un messaggio forte, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, affinché si facciano promotrici di un futuro basato su principi etici e trasparenza.

Un messaggio importante

L'inaugurazione del murale assume un significato ancora più profondo in una giornata così simbolica per il Paese, ricordando come l'unità nazionale debba fondarsi anche su valori di integrità e rispetto delle istituzioni. L'opera dedicata a Falcone e Borsellino diventa così un monito permanente per non dimenticare il sacrificio di chi ha lottato per la legalità e la democrazia in Italia.

