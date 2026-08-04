Muore precipitando dal sentiero delle Orobie: addio alla 59enne Adele Anna Federici.

Dal sentiero delle Orobie: muore precipitando

La tragedia si è consumata nella zona del lago di Coca, sopra Valbondione: a perdere la vita Adele Anna Federici di Cellatica, 59 anni, ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 30 settembre. La tragedia si è consumata ieri (lunedì 3 agosto 2026) mentre la donna si trovava impegnata in un’escursione in Valseriana a circa 2.100 metri di altitudine. La donna faceva parte di un gruppo di dodici persone impegnato da sabato in un trekking di sette giorni organizzato dalla Commissione Escursionismo della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano.

Non c’è stato nulla da fare

Come riportato da PrimaBergamo, la 59enne sarebbe precipitata da un sentiero particolarmente tecnico. Immediato l’allarme ai soccorsi, lanciato dagli altri escursionisti che erano con lei. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, decollato da Bolzano, con gli operatori del soccorso alpino di Valbondione. I soccorritori purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.