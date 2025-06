Muore in cava a Botticino, la vittima è Adriano Mazzelli.

La vittima del tragico incidente sul lavoro che si è verificato oggi (lunedì 23 giugno 2025) a Botticino è Adriano Mazzelli, 53 anni di Prevalle, rimasto schiacciato in cava da una lastra di marmo.

É Adriano Mazzelli la vittima dell'incidente sul lavoro che si è consumato oggi in cava a Botticino. Non è mancato il ricordo da parte del Prevalle Calcio:

"Ciao Adriano,

oggi tutti noi dell’Accademia Prevalle Calcio piangiamo per la tua improvvisa dipartita.

Tu che sei stato un nostro mister, una colonna portante del settore giovanile da oltre dieci anni, sei venuto tragicamente a mancare in un infortunio sul lavoro. Non eri solo un allenatore: eri un esempio. Un uomo che, dopo una lunga giornata trascorsa nelle cave di marmo, trovava ancora la forza e la voglia di indossare pantaloncini e scarpe da calcio per venire ad allenare i nostri ragazzi con la passione di sempre.

In quei momenti, sporco di polvere ma pieno di entusiasmo, ci ricordavi cosa significa amare davvero questo sport e trasmetterne i valori più autentici.

Ci mancheranno il tuo sorriso discreto, i tuoi incitamenti , la tua dedizione instancabile.

Ci mancherà soprattutto l’uomo che, con semplicità e cuore, ha lasciato un segno indelebile nei nostri spogliatoi e nelle vite di tanti giovani calciatori.

Ai familiari va il nostro abbraccio più sincero e profondo. In questo momento di grande dolore, tutta l’Accademia è con voi".