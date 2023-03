Muore fulminato mentre si asciuga i capelli con il phon: lutto per Angelo Facondo

É rimasto fulminato mentre si asciugava i capelli con il phon: una scarica fatale per Angelo Facondo, che ieri mattina (domenica 26 marzo 2023) ha perso la vita nella sua abitazione a Palazzolo sull'Oglio.

Muore fulminato mentre si asciuga i capelli con il phon

Per gli inquirenti si tratterebbe di un incidente domestico, una drammatica fatalità costata la vita al 64enne Angelo Facondo, che ieri mattina si trovava nella sua abitazione in via Arno quando è rimasto fulminato da una scarica elettrica. Il palazzolese si trovava nel bagno di casa, intento ad asciugarsi i capelli dopo aver fatto una doccia, quando all'improvviso è rimasto fulminato: dalle prime verifiche, sembra che a causare la tragedia sia stato un cortocircuito partito dalla presa schuko a cui era collegato l'apparecchio. Il dispositivo salvavita però non sarebbe scattato.

A lanciare l'allarme è stata la moglie, che ha chiamato il 118, mentre un vicino di casa ha provato a rianimarlo. Un tentativo vano, come quello dei soccorritori giunti sul posto. Per Facondo non c'è stato nulla da fare. Ex imbianchino ormai in pensione, mago della briscola, era apprezzato e benvoluto da tutta la comunità, rimasta ora senza parole.

Lutto per Angelo Facondo

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Palazzolo sull'Oglio, che hanno messo in sicurezza l'impianto e proceduto con gli accertamenti, mentre i carabinieri della Compagnia di Chiari hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Tutto fa pensare a una sfortunata causalità: la salma è stata subito restituita ai familiari per i funerali, che si svolgeranno martedì 28 marzo 2023 alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. La camera ardente è stata allestita alla casa del Commiato Le Calle di Palazzolo.