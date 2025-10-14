Muore durante un’immersione: giovedì i funerali del sub Luca Pedrali

Si terranno giovedì 16 ottobre 2025, a Chiari, i funerali di Luca Pedrali, lo speleosub deceduto lo scorso giovedì durante l’esplorazione della sorgente di Su Gologone, nel territorio di Oliena, in Sardegna.
Muore durante un’immersione, addio al sub Luca Pedrali
Sub esperto, figura di spicco nel mondo delle esplorazioni subacquee italiane e con numerosi record alle spalle, il 59enne si trovava in Sardegna insieme a un gruppo di amici subacquei, intanto a esplorare il complesso sistema di grotte sommerse. Secondo gli inquirenti, avrebbe accusato un malore, che gli è stato fatale. La notizia in poco tempo ha raggiunto la comunità di Salò, dove da anni viveva assieme alla moglie, operativo nel Gruppo Volontari del Garda, ma anche quelle di Castelcovati e di Chiari, suo paese Natale.
I funerali
Proprio qui, nel Duomo dei Santi Faustino e Giovita, giovedì 16 alle 15.30 verranno celebrati i funerali partendo dalla Casa del Commiato Mombelli in Via Rudiano n.29/a. La veglia di preghiera si terrà mercoledì alle ore 19.30.