Muore durante un’immersione: giovedì i funerali del sub Luca Pedrali

Si terranno giovedì 16 ottobre 2025, a Chiari, i funerali di Luca Pedrali, lo speleosub deceduto lo scorso giovedì durante l’esplorazione della sorgente di Su Gologone, nel territorio di Oliena, in Sardegna.

Muore durante un’immersione, addio al sub Luca Pedrali

Sub esperto, figura di spicco nel mondo delle esplorazioni subacquee italiane e con numerosi record alle spalle, il 59enne si trovava in Sardegna insieme a un gruppo di amici subacquei, intanto a esplorare il complesso sistema di grotte sommerse. Secondo gli inquirenti, avrebbe accusato un malore, che gli è stato fatale. La notizia in poco tempo ha raggiunto la comunità di Salò, dove da anni viveva assieme alla moglie, operativo nel Gruppo Volontari del Garda, ma anche quelle di Castelcovati e di Chiari, suo paese Natale.

I funerali

Proprio qui, nel Duomo dei Santi Faustino e Giovita, giovedì 16 alle 15.30 verranno celebrati i funerali partendo dalla Casa del Commiato Mombelli in Via Rudiano n.29/a. La veglia di preghiera si terrà mercoledì alle ore 19.30.

Non fiori, ma opere di bene si legge sul necrologio di Luca Pedrali. La famiglia ha infatti invitato “a devolvere una piccola donazione alle associazioni che rappresentano il nostro ideale, l’amore per gli animali e il volontariato che si spende per salvare vite umane”, nello specifico l’associazione Compagni di Strada e il Gruppo Volontari del Garda.