Muore due giorni dopo il matrimonio del figlio: Azzano Mella piange Domenico Svanera, 70 anni, scomparso sabato a causa della malattia.

L’ultima cosa che ha visto è stato il figlio, Luca, all’altare con la sua Giulia. Poi si è spento, gettando nel lutto la sua famiglia e un intero paese che ora piange Domenico Svanera: un uomo buono, a volte un po’ burbero, ma che si è sempre fatto in quattro fra lavoro, famiglia e volontariato.

Classe 1950, Svanera era originario di Borgosatollo ed era arrivato in paese circa 16 anni fa. Ex guardia giurata si godeva la meritata pensione, dedicandosi alla famiglia e al servizio notturno di consegna farmaci a domicilio per una realtà del territorio. Per anni, inoltre, era stato attivo fra i volontari dell’associazione Mondo Bambino e con il gruppo anziani locale.

Muore due giorni il matrimonio del figlio

La brutta notizia era arrivata il 30 luglio. Un mare incurabile al pancreas, poche settimane di vita. Da lì la decisione del figlio Luca e di Giulia, da pochi giorni sua moglie, di anticipare le nozze di un anno, celebrate con rito civile lo scorso giovedì dal vicesindaco Matteo Ferrari, amico di famiglia. “Era una bravissima persona, anche se un po’ bastian contrario – ha raccontato Ferrari, ancora commosso – Quando gli chiedevi qualcosa borbottava un po’, ma era sempre il primo a dare una mano e a farsi in quattro. Ha fatto di tutto per i figli, la famiglia e per il paese, era un grande lavoratore e mancherà a tutti”.

Ha avuto appena il tempo di assistere al fatidico sì, di assistere alla felicità del figlio e alla nascita di una nuova famiglia. Il 70enne si è spento sabato, a due giorni dal matrimonio. Questa mattina, nella parrocchiale di Azzano Mella, la comunità si è stretta attorno alla moglie Giovanna, ai figli Marika e Luca, per l’ultimo addio.