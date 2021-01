Muore a causa di un malore nel suo orto a Quinzano d’Oglio, cordoglio per Gianni Galli, 82enne.

Muore nel suo orto a causa di un malore

E’ stato trovato seduto sulla sedia all’esterno del suo orto, uno spiazzo verde che aveva coltivato con le sue mani e dove aveva costruito un piccolo capanno in legno, in via Nember. E’ morto così, Gianni Galli, 82 anni, residente in paese, trovato stamattina, verso le 11, da un’amico seduto nello spiazzo verde. Da una prima occhiata sembrava dormisse, poi, solo quando l’uomo si è avvicinato, ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato immediatamente i soccorsi, che si sono precipitati sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’anziano, non c’è stato nulla da fare e una volta dichiarato il decesso, la salma è stata restituita ai parenti. Grande il cordoglio che si è levato in paese per l’ennesima perdita.