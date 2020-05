Muore a causa di un malore mentre andava in bicicletta: Borgo San Giacomo piange Annibale Salera.

E’ accaduto oggi pomeriggio sulla ciclopedonale che da Borgo San Giacomo porta alla frazione di Acqualunga. Annibale Salera, residente a Borgo, si è sentito improvvisamente male. Sono stati chiamati subito i soccorsi: sul posto i carabinieri, l’automedica e l’ambulanza e l’hanno portato subito in ospedale, dove purtroppo per lui, non c’è stato nulla da fare. La comunità, provata dall’ennesima perdita, si stringe attorno alla famiglia.