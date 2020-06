Muore a 56 anni per un malore: addio al vigile Ennio Almici, dal 2017 era in forze alla Polizia Locale di Leno.

Si è spento ieri, all’improvviso, dopo aver accusato un malore che alla fine è risultato fatale. La comunità di Leno ora è senza parole, così come il comando della Polizia Municipale che ha perso uno dei suoi agenti. Ennio Almici, 56 anni, era arrivato a Leno nel 2017 dopo aver lavorato per anni a Gambara. Era stato uno dei primi ad ammalarsi di Covid, proprio all’inizio dell’emergenza, ma dopo aver trascorso tantissimi giorni in ospedale era riuscito a sconfiggere il virus e da poche settimane era tornato in servizio, fino a ieri.

Almici aveva svolto il suo turno fino alle 14, ma una volta rincasato si è sentito male. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.