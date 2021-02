Muore a 45 anni inghiottito dal mare in Vietnam

Muore a 45 anni inghiottito dal mare del Vietnam, Pompiano piange Federico Compagnoni, istruttore di kitesurf.

La Bassa piange Federico Compagnoni

La sua passione era il mare e l’ha seguita. E’ fuggito dalla nebbia della Bassa anni fa, tanti, per diventare un cittadino del mondo in posti meravigliosi dove aveva potuto esercitare la sua passione liberamente: dominare il mare. Dopo tanti anni aveva finalmente trovato il suo posto in Vietnam, dove aveva conosciuto una ragazza italiana che avrebbe dovuto sposare a breve, insegnava kite ed era in un posto sicuro, dove il Covid sembra un miraggio. Purtroppo però, a causa di un malore è morto proprio nei giorni scorsi.

Il malore

Stava tenendo una lezione nel paradiso dell’Hom Rom Beach, paradiso di turisti e di surfisti, quando improvvisamente si è sentito male e si è lasciato andare fra le onde, che l’hanno inghiottito. Quando il suo corpo è stato recuperato, ma purtroppo non c’è stato più niente da fare. Si è trattato probabilmente di un infarto, secondo il parere medico. La salma verrà trattenuta dalle autorità vietnamite per un paio di settimane, prima di tornare in Italia.