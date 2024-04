Multato per una sosta, minaccia e insulta gli agenti sui social: nei guai un colognese.

Scatta la denuncia per un cittadino di Cologne il quale, dopo aver ricevuto una sanzione per sosta irregolare, ha in un primo momento minacciato telefonicamente gli Agenti di Polizia Locale al fine di far archiviare l'accertamento e, successivamente, diffamato ripetutamente gli stessi a sul web e sui social.

I fatti risalgono a qualche giorno fa. Il protagonista è un quarantenne residente a Cologne: l'uomo, dopo aver parcheggiato l'auto creando disagi al traffico, ha iniziato a minacciare telefonicamente e per più volte gli Agenti del Comando di Polizia Locale . Il tutto con l'obiettivo di costringerli ad archiviare l'accertamento sanzionatorio di 29,40 euro a suo carico. In particolare il 40enne ha minacciato di incendiare con la benzina tutti i veicoli che si trovavano in sosta nella via sottoposta al controllo.

Una richiesta che ha ricevuto risposta: proprio a fronte di tale indifferenza ha pensato di pubblicare ripetutamente e per più giorni (almeno tre) alcuni video sul gruppo Sei di Cologne se... insultando in prima persona gli Agenti di Polizia e il Servizio svolto.

Identificato e convocato al comando

L'uomo, identificato e convocato al comando, è stato denunciato per minacce a Pubblico Ufficiale al fine di archiviare indebitamente un procedimento dell'ufficio e per diffamazione aggravata a mezzo web. I video sono stati poi cancellati dall'indagato.