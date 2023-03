Ha abbandonato in mezzo alla strada gli escrementi, ma è stato beccato e multato. E' successo a Pontoglio.

Multato il padrone che ha abbandonato gli escrementi del cane

E' successo negli scorsi giorni a Pontoglio. A darne notizia, direttamente sui social, è stato il primo cittadino Alessandro Pozzi.

Grazie al sistema di videosorveglianza è stato riconosciuto e sanzionato, con una multa di 200 euro il padrone che ha abbandonato gli escrementi del proprio cane in piazza A. Diaz. Raccogliere gli escrementi del proprio animale e pulire, ove necessario, con dell'acqua, non è una facoltà dei padroni ma un obbligo ben preciso previsto dalla legge: "E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse." Inoltre, si è passibili di sanzione per il solo fatto di non avere con sé il kit per la raccolta degli escrementi composto da paletta e sacchetto. Fatto salvo l’aspetto legislativo, raccogliere le deiezioni dell’animale che si porta a passeggio, dovrebbe essere alla base di una corretta educazione e convivenza civile. È davvero difficile capacitarsi che queste cose accadano ancor oggi e, considerato questo atteggiamento poco edificante, si è provveduto attraverso l’ufficio di Polizia Locale all’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Le precisazioni

Poi, il sindaco, ha ribadito di non tollerare più certi atteggiamenti, esattamente come quello dell'abbandono in piazza Diaz, e ha ricordato che sul territorio sono presenti i cestini appositi.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che come amministrazione, a febbraio 2022, abbiamo posizionato sparsi per il paese 12 cestini per deiezioni canine con relativi sacchetti, quindi non ci sono scusanti o appigli per poter tollerare questo tipo di comportamento e seguiranno ulteriori controlli. Lo rendiamo noto come auspicio a tutti i possessori di amici a quattro zampe, affinché durante le passeggiate per il paese, abbiano un occhio di riguardo e siano responsabili del rispetto delle regole, certi che questo avverrà sicuramente.

L'apprezzamento della cittadinanza

Il post del sindaco è stato ricondiviso molte volte e i concittadini, nei commenti, hanno più volte evidenziato di aver apprezzato il comportamento.