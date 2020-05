Multati in 6 a casa del consigliere Lanzani: “Un attacco politico, mi vogliono far fuori”

Multati in sei a casa del consigliere: «E’ un attacco politico».

Multa e polemiche

«E’ stato un attacco politico, qualcuno ha fatto questa denuncia perché mi vuole far fuori, perché se mi ricandido porto diversi voti». Il consigliere di maggioranza Giovanni Lanzani parte all’attacco dopo l’episodio di venerdì, dove a casa sua è scattata una multa di 280 euro per lui e altre cinque persone. Ai Carabinieri infatti è arrivata una segnalazione di uno strano via vai e così si sono presentati nella cascina di Lanzani. «Abbiamo sbagliato e abbiamo pagato, ma non c’è stata nessuna cena e nessuna festa, anzi è stato un caso che in quel momento ci fossero cinque persone da me – ha spiegato Lanzani – Io faccio l’agricoltore ed è stata una coincidenza: c’è chi era venuto per il frumento e c’era anche il gommista che io avevo chiamato per un problema».

