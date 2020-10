Multa oltre il confine: due vigili nei guai.

Nei prossimi mesi si saprà se due vigili, in servizio lo scorso anno a Montichiari, dovranno subire un processo penale per una bizzarra vicenda avvenuta sulla strada che da Montichiari conduce a Castiglione delle Stiviere e che è ora sede d’indagine, con l’udienza davanti a Gip fissata per febbraio 2021.

A settembre 2019

Si tratta di una contravvenzione (guida in stato di ebbrezza) comminata a settembre scorso (2019) a un 45enne di Carpenedolo lungo la Tangenziale che da Montichiari porta a Castiglione delle Stiviere. Non una strada qualsiasi, perchè Montichiari e Castiglione delle Stiviere rappresentano due province distinte: Brescia e Mantova.

Questione geografica

E’ proprio sulla questione geografica che si basa il ricorso dell’uomo, che ha impugnato il provvedimento e spinto la Procura di Brescia ad aprire un fascicolo: il posto di blocco si sarebbe tenuto oltre il confine, quindi in territorio mantovano e fuori dalle competenze dei due agenti ora indagati.

Parola al Gip

Per quello che è difficile pensare come un reato, ora i due dovranno rispondere di abuso e falso in atto pubblico: a febbraio la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari se aprire o meno il processo penale.