Multa da 6.500 euro: il titolare non aveva la licenza per lo svolgimento di spettacoli pubblici

La Compagnia Carabinieri di Chiari, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Brescia e del personale della Polizia Locale di Rovato hanno inoltre verificato la mancata prescrizione e mancata applicazione delle procedure relative al sistema HACCP e la mancata verifica di agibilità e sicurezza dei locali

Nella tarda serata del 30 maggio, nel territorio del Comune di Rovato, è stato attuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio.

Nessuna licenza per spettacoli all’aperto: multa da 6500 euro

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa nonché alla verifica del rispetto delle norme nei locali di somministrazione di cibi e bevande, ha visto l’impiego congiunto dei militari della Compagnia Carabinieri di Chiari, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Brescia e del personale della Polizia Locale di Rovato. Nel corso dell’attività, che ha portato all’identificazione complessiva di 123 persone, l’attenzione degli operanti si è concentrata su un pubblico esercizio del posto. All’esito degli accertamenti, il legale rappresentante dell’attività è stato sanzionato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento (Art. 666 c.p.). Contestualmente alla violazione riscontrata, è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività. Il personale specializzato del NAS Carabinieri di Brescia ha inoltre rilevato e contestato diverse violazioni di natura amministrativa, tra cui: mancata prescrizione e mancata applicazione delle procedure relative al sistema HACCP, assenza della licenza prescritta per lo svolgimento di pubblici spettacoli; mancata verifica di agibilità e sicurezza dei locali. Le sanzioni amministrative complessivamente elevate ammontano a 6.500 euro.