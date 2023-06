Muffa, insetti e rifiuti: maxi sanzione per un alimentari di Roccafranca.

Muffa, insetti e rifiuti: succede a Roccafranca

Nella giornata di ieri (mercoledì 28 giugno 2023) è stata effettuata una verifica da un artigiano di Roccafranca in quanto nuova apertura. Il controllo, effettuato dalla Polizia Locale, coordinata dal Comandante Luca Leone ha fatto emergere diverse irregolarità. Nel locale, gestito da persona straniera, era presente un ragazzo minorenne (diciassettenne) impegnato in attività lavorativa in nero, senza regolare assunzione.

Gravi irregolarità igienico sanitarie

Gli alimenti sono risultati, durante l'ispezione, in cattivo stato di conservazione. Non erano protetti da contaminazione e nei vassoi erano presenti alcuni insetti. Gli alimenti usati per la guarnizione dei preparati erano ricoperti da strati di muffa. Anche le farine non erano correttamente sigillate creando rischio di contaminazione da agenti esterni. Nei frigoriferi era presente del pesce privo di etichette con le indicazioni obbligatorie e mal conservati (data di scadenza e tracciabilità). Per la conservazione degli alimenti venivano usati anche i classici bidoncini senza il marchio per utilizzo alimentare. Inoltre, non era stato redatto il manuale di controllo sanitario (HACCP) obbligatorio per Legge. Presente spazzatura nei locali cucina e bidoni di olio usati riposti nei bagni.

Cosa spetta al titolare

Gravi negligenze quelle commesse da parte del titolare dell'attività, tradotto in denaro, si parla di 12mila euro di sanzioni amministrative con possibile responsabilità penale per l'utilizzo degli alimenti in cattivo stato di conservazione. Verrà inoltre comunicata all'ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Brescia la presenza del lavoratore irregolare che prevede l'obbligo di assunzione e una maxi sanzione da 3.600 euro. L'attività commerciale verrà segnalata ad ATS di Brescia per la valutazione della sospensione fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie.

Parte di un ciclo di controlli più ampio

L'operazione fa parte di una più ampia operazione di controllo del territorio, sia per la circolazione stradale (anche controlli serali/notturni) che per i controlli amministrativi. Infatti, durante un'ispezione al mercato settimanale, sono emerse ulteriori irregolarità a carico di alcuni ambulanti alimentari.

Per il codice della strada, invece, sono stati sequestri 4 veicoli sprovvisti di copertura assicurata.

