Mucche “a passeggio” per il centro di Verolanuova.

A Verolanuova mucche a passeggio per il centro

Ieri sera (lunedì 16 febbraio 2026) da un allevamento di mucche da carne nei pressi del Bettolino, ne sono uscite una trentina che hanno passeggiato fino al centro del paese. Si tratta di mucche da carne abituate a stare al pascolo, a camminare in modo disciplinato muovendosi tutte insieme, tendenzialmente cercano la luce. Probabilmente attirate dai lampioni sono arrivate fino in piazza. Nella notte e nelle prime ore di questa mattina (martedì 17 febbraio 2026) sono riusciti a recuperarle tutte. Non si registrano danni a cose e/o persone.

L’avviso alla popolazione

L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso con il quale avvisa la popolazione.

“Si informa la popolazione che alcuni Animali sono scappati da un allevamento della zona e attualmente si trovano in libertà sul territorio. Si invita tutta la cittadinanza a: prestare la massima attenzione, non avvicinarsi agli animali e non tentare di catturarli, procedere con prudenza alla guida. In caso di avvistamento, contattare immediatamente i Arma dei Carabinieri al numero 112, fornendo la posizione precisa e ogni informazione utile. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza pubblica”.

L’epilogo

Tutti gli animali sono infine stati recuperati, soltanto uno, dopo essere entrato nel fiume Strone è finito sulle rotaie ed è stato investi dal treno tra Verolanuova e Campazzo, frazione di Pontevico.