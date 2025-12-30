Motociclista non si ferma all’alt del posto di controllo: scatta l’arresto.

Scatta l’arresto: motociclista non si ferma all’alt

Ieri sera (lunedì 29 dicembre 2025) a Rezzato, lungo la Gardesana Occidentale, i Carabinieri hanno arrestato un uomo italiano, classe 1972, pluripregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto nell’ambito di un servizio di ordinario controllo del territorio da parte dei militari della stazione di Nivolento impegnati in un posto di controllo. Alla vista dei Carabinieri, il conducente di uno scooter, invece di fermarsi all’alt intimato, si è dato alla fuga ad alta velocità. I militari hanno così iniziato un inseguimento e le informazioni fornite in tempo reale hanno fatto si che sul posto giungesse una pattuglia della stazione carabinieri di Rezzato.

Alla guida senza patente: non è la prima volta

Il soggetto, nel tentativo di sottrarsi definitivamente al controllo, ha percorso un tratto di strada impegnando la corsia opposta, andando a collidere a bassa velocità con il paraurti anteriore dell’autovettura di servizio dei Carabinieri di Rezzato, che sono così a bloccarlo. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici. Dai controlli successivi è emerso che il soggetto si era messo ala guida senza essere in possesso della patente, cosa che peraltro era già successa negli ultimi due anni. Per questo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito.