Morto Luigi Rambaldini: la bassa piange “il contadino di Gottolengo”.

Morto Luigi Rambaldini: la bassa piange “il contadino di Gottolengo”

È mancato ieri, all’età di 81 anni, Luigi Rambaldini. Gottolenghese doc, era conosciuto proprio come “il contadino di Gottolengo” in tutta la bassa.

Da oltre 50 anni viaggiava per i paesi con il suo furgoncino per vendere i tesori della sua amata terra.

Patate, cipolle e zucche erano la sua specialità.

I funerali verranno celebrati in forma privata oggi, domenica 8 marzo, alle 14.30.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE