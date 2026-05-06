Morto Evaristo Beccalossi, mondo del calcio italiano in lutto.

Mondo del calcio italiano in lutto per la scomparsa del bresciano Evaristo Beccalossi, era nato nel comune di Gambara il 12 maggio 1956, tra pochi giorni avrebbe compiuto 70 anni. Si è spento nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026 in Poliambulanza dove era ricoverato.

Beccalossi ha fatto sognare numerosi appassionati di calcio: ha mosso i primi passi in questo mondo militando nel Brescia con cui esordì in seria A. A seguire l’avventura all’Inter con cui ha conquistato lo scudetto nel 1980 per poi ritornare al Brescia in conclusione di carriera.

Numerosi sono i messaggi di cordoglio che sono giunti dall’intero mondo calcistico nazionale.

Tra questi non è mancato quello della sindaca di Brescia Laura Castelletti e della Giunta:

“È una notizia che ci colpisce profondamente, come città e come comunità – ha dichiarato Castelletti – Beccalossi è stato molto più di un grande calciatore, è stato un simbolo di talento, di libertà, di bellezza nel gioco. Era capace di accendere il campo con un gesto, con un’intuizione, con un dribbling che nasceva in un fazzoletto di terra e diventava emozione pura. Ma oggi il pensiero va soprattutto all’uomo. A una persona profondamente legata alla sua terra, che ha sempre portato con sé, ovunque. Beccalossi era autentico, mai distante, capace di restare sé stesso anche quando tutto ciò che aveva intorno lo avrebbe potuto condurre altrove. Brescia per lui era casa, era identità, era affetto, un sentimento ricambiato e profondo, che non ha mai smesso di legarlo a questa città, in ogni fase della sua vita. Sono vicina, con sincera commozione, alla famiglia, alla moglie e alla figlia, che conosco e a cui va il mio affetto in questo momento di dolore così grande. A loro, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, va l’abbraccio mio e di tutta la città. Beccalossi ci lascia a pochi giorni dai suoi settant’anni, a poche ore da uno scudetto della sua Inter, quasi a chiudere simbolicamente un cerchio che lo ha visto protagonista e tifoso appassionato fino all’ultimo. Brescia perde un pezzo della sua storia, ma conserva il ricordo di un uomo capace di lasciare un segno, dentro e fuori dal campo. La sua eredità – quel modo unico di accendere il gioco e le emozioni – continuerà a vivere, ogni volta che qualcuno proverà a fare qualcosa di nuovo, di creativo, di libero”.