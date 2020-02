Mortale a Dello e incidente a Lonato SIRENE DI NOTTE

Mortale a Dello e incidente a Lonato. Tragico incidente per un cinquantaquattrenne di Dello SIRENE DI NOTTE

Tragico frontale a Dello poco prima dell’una sulla provinciale IX, tra la Atib e il deposito Petrolvilla, dove un 25enne di San Paolo si è scontrato frontalmente con un 54enne di casa a Dello. Stando alle prime informazioni la Volkswagen guidata dal 25enne, che viaggiava in direzione San Paolo, ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro il mezzo del 54enne, inutili i soccorsi per quest’ultimo. Il 25enne invece è stato trasportato in Poliambulanza ancora sotto shock.

Codice giallo a Lonato

Poco dopo le 6.30 di questa mattina a Lonato in località Barcuzzi sono stati chiamati i soccorsi per un’ auto finita fuori strada. Sul posto ambulanza, auto medica e la Polizia stradale. L’uomo alla guida del mezzo è stato trasportato all’ospedale di Desenzano in codice giallo.

