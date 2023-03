Una situazione che i cittadini lamentano da un paio di giorni e della quale sono già stati avvisati tutti gli enti preposti. La situazione all'interno delle rogge di Chiari è davvero critica.

Moria di pesci nelle seriole di Chiari

La moria di pesci, nel corso del fine settimana e in particolare questa mattina, lunedì (nell'area dell'ex Rocca) è nettamente visibile all'interno della roggia Castrina. Infatti, negli ultimi giorni, centinaia di esemplari sono stati trovati morti o agonizzanti.

Numerosi cittadini si sono immediatamente messi in moto per segnalare i fatti, anche alla redazione di ChiariWeek, e agli uffici comunali. Subito, anche dal Comune (tramite l'ufficio Ecologia e l'assessore alle Politiche ambientali Chiara Facchetti) sono stati allertati e messi in moto tutti gli enti preposti e si sta cercando di fare luce su quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni, però, non risultano sversamenti e pare che, come in una triste visione collettiva anche per ciò che riguarda i laghi, la moria sia dovuta al livello basso dell'acqua.

I precedenti

Già nel pomeriggio di sabato, alcuni cittadini avevano segnalato un simile episodio in via Vecchia per Pontoglio, nella Seriola vecchia dove c'è, visibilmente, poca acqua e i pesci hanno iniziato a risentirne.