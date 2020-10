Montirone: un corsa per dire no al bitumificio

Comitato Bitumificio? No, grazie! e La Corsa per la vita di Carmine Piccolo hanno unito le forze per la salvaguardia del territorio.

La Corsa per la vita

La Corsa per la vita è l’iniziativa promossa da Carmine Piccolo, noto ambientalista, per mostrare e sensibilizzare il grande pubblico ai problemi ambientali del territorio bresciano. Questa mattina Piccolo insieme al comitato Bitumificio? No, grazie! ed a molti cittadini, sia di Montirone che di zone limitrofe, si sono dati appuntamento chi a piedi e chi in bicicletta per percorrere un percorso tra le “bruttezze” del territorio: cave, discariche e siti inquinati. La partecipazione è stata notevole segno che le persone ci tengono alla propria terra e a dirlo sono anche i numeri: in solo un mese dalla nascita del comitato sono state raccolte più di 700 firme e circa 500 iscrizioni al comitato, un traguardo notevole e che fa ben sperare. La corsa è terminata in piazza dove con l’occasione sono state raccolte altre firme: la strada è ancora lunga, ma le premesse son buone.