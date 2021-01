Montirone piange la maestra Rosanna Ferrari Stanga.

Addio alla maestra Rosanna

La notizia della sua scomparsa ha creato grande tristezza in tutta la comunità: Montirone piange la maestra Rosanna Ferrari Stanga, scomparsa oggi a 97 anni. Per Montirone è stata un vero e proprio punto di riferimento, avendo insegnato a diverse generazioni. “E’ stata la fonte della cultura” il commento di alcuni suoi ex alunni.

Lunedì alle 15 ci sarà l’ultimo saluto nella parrocchiale del paese e dopo la funzione ci sarà una piccola commemorazione sul sagrato della chiesa.