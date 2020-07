Montirone onora Falcone e Borsellino: intitolata ai due magistrati la sala consiliare

Questa mattina la sala consiliare del Municipio di Montirone è stata intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La cerimonia

Tanti applausi e persino qualche lacrima: la cerimonia per l’intitolazione della sala consiliare ai due magistrati vittime della mafia è stata sentita con grande intensità da tutti i partecipanti. I sindaci dei Comuni limitrofi, così come i rappresentanti della Prefettura e le autorità militari, sono tornati ad incontrarsi dopo i difficili mesi del lockdown. E così, insieme alla commozione tributata all’anniversario della strage di via D’Amelio, è esplosa anche quella dovuta al sollievo di ritrovarsi dopo tanto dolore e angoscia.

Innumerevoli gli omaggi delle autorità alle figure di Falcone e Borsellino. Nelle parole di Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso, il ringraziamento ai cittadini lombardi che sono scesi in prima linea contro il Covid, animati da uno spirito di servizio non lontano da quello di chi ha combattuto la criminalità organizzata.

Il sindaco Eugenio Stucchi, affiancato dalla Giunta, ha infine invitato il magistrato Antonio Chiappani a scoprire la targa.