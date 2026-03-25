Montirone: malore fatale per strada, nulla da fare per un 60enne.
Nulla da fare, malore fatale a Montirone
Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato oggi (mercoledì 25 marzo 2026) in codice rosso in piazza Alessandro Manzoni a Montirone poco prima delle 12.50.
Attivata la macchina dei soccorsi
Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 60 anni si sia sentito male, ad accorrere sul posto due automediche e un’ambulanza.
Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.