tragico epilogo

Montirone: malore fatale per strada, nulla da fare per un 60enne

L'allarme è scattato poco prima delle 12.50

Montirone: malore fatale per strada, nulla da fare per un 60enne

Montirone · 25/03/2026 alle 17:30

Montirone: malore fatale per strada, nulla da fare per un 60enne.

Nulla da fare, malore fatale a Montirone

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato oggi (mercoledì 25 marzo 2026) in codice rosso in piazza Alessandro Manzoni a Montirone poco prima delle 12.50.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 60 anni si sia sentito male, ad accorrere sul posto due automediche e un’ambulanza.

Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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