attimi di apprensione

L'allarme è scattato poco prima delle 8

Montirone, infortunio sul lavoro: grave un operaio 30enne.

Infortunio sul lavoro a Montirone: grave un 30enne

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato questa mattina (mercoledì 9 luglio 2025) in codice rosso poco prima delle 8 a Montirone alla C.M.M. - Costruzioni Meccaniche Montirone.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime informazioni pare che un operaio di 30 anni sia rimasto schiacciato tra due pesanti lastre metalliche. Il giovane avrebbe riportato trauma alla schiena, al torace, al bacino e all'arto superiore. Ad alzarsi in volo da Verona l'elisoccorso che ha trasportato il 30enne in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche un'auto infermieristica, un'ambulanza, le Forza dell'Ordine e i tecnici di Ats.

Dal comune