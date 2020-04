Montirone e Ghedi piangono la centenaria Gemma

Montirone e Ghedi piangono la centenaria Pasqua Rinaldi, per tutti Gemma.

Addio a Gemma

Due comunità in lutto per Pasqua Rinaldi, da tutti conosciuta come Gemma. Montirone e Ghedi infatti sono unite nel dolore per la scomparsa della decana dei due paesi: proprio lo scorso 27 dicembre aveva festeggiato 100 anni.

Dopo aver vissuto a Montirone dove era conosciuta si è sempre distinta per l’impegno e la generosità, dal 2010 era ospite della casa di riposo di Ghedi.

Lascia i figli Paolo con Marilena, Maria Luisa con Dino, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

