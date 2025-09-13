Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat del Credito Bergamasco situato in piazza Manzoni, nel centro di Montirone. I ladri hanno utilizzato dell’esplosivo per far saltare la cassa automatica, riuscendo a portare via diverse migliaia di euro in contanti prima di darsi alla fuga.

Montirone, colpo esplosivo al bancomat: ladri in fuga con migliaia di euro

La banda ha colpito attorno alle 4 di notte, lo scoppio ha svegliato i residenti della zona: la banda ha piazzato una marmotta di esplosivo nello sportello e l’ha fatta detonare, per poi scappare con i soldi: ancora da quantificare l’esatto ammontare del bottino ma si parla di migliaia di euro.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini della videosorveglianza per tentare di identificare i responsabili. Al momento le ricerche sono in corso: sia il mezzo che le targhe utilizzate dalla banda risultano rubate.