La situazione era divenuta potenzialmente rischiosa per la sicurezza pubblica

Montirone: chiuso temporaneamente un locale frequentato da persone con precedenti.

A Montirone

Questa mattina (martedì 31 marzo 2026) i carabinieri della Stazione di San Zeno Naviglio hanno disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di un pubblico esercizio, con chiusura immediata.

Cosa è emerso dai controlli

Il tutto a seguito dei ripetuti controlli effettuati negli ultimi mesi che hanno evidenziato come la realtà in questione fosse di fatto frequentata da soggetti gravati da precedenti di polizia per legati alla droga, reati contro il patrimonio e violazioni in materia di ordine pubblico.

La situazione era divenuta potenzialmente rischiosa per la sicurezza pubblica.